Gli sport più rappresentativi della California entrano a far parte delle Olimpiadi 2020 Quest’estate arrampicata, surf e skateboard fanno il loro debutto ai giochi olimpici di Tokyo

Rappresentate per eccellenza di questi sport, la California vanta diverse aree per l’arrampicata, per cavalcare le onde e per cimentarsi con lo skateboard per aspiranti campioni olimpici o per semplici amatori. Vi presentiamo alcune delle zone più iconiche per godere di questi sport dinamici e divertenti.

Arrampicata

Butte County: Butte County è il punto in cui la zona di Shasta Cascade incontra quella della Sierra Nevada, offrendo una variegata gamma di avventure per gli scalatori. A Chico, l’Upper Bidwell Park offre scalate fino a oltre 45 metri di altezza. L’area per arrampicata Bald Rock a Oroville vanta 15 percorsi su roccia e, appena fuori dalla città, a Grizzly Dome potrete trovare oltre 25 itinerari per cimentarvi con l’arrampicata.

Placer County: Lo scalatore Alex Honnold, il primo a salire senza corde a El Capitan, considera Placer County uno dei suoi punti di arrampicata favoriti. La zona presenta salite per tutti i livelli con grandi rocce e panorami fantastici. I punti migliori includono Donner Summit, Big Chief e Quarry Park Adventure.

Yosemite: Il Parco Nazionale di Yosemite è il luogo di nascita dell’arrampicata su roccia. Unitevi ad una scalata guidata con The Yosemite Mountaineering School o sfidate voi stessi con decine di falesie. El Capitan e Half Dome sono le salite più iconiche per i maestri scalatori.

Surf

Bass Lake: Per un altro tipo di esperienza di surf, provate il wake surfing di Bass Lake. In questo caso, sarete in piedi sulla tavola trainati da una barca, navigando sulla sua scia, godendovi l’acqua cristallina e le viste sulle montagne.

San Simeon: Con le sue acque limpide, i venti favorevoli e molte onde non così difficili da domare, Pico Creek a San Simeon è il paradiso dei surfisti. La sua barriera corallina rende l’esperienza sulla tavola molto più semplice, indipendentemente dalle condizioni dell’oceano.

Torrance: Situata tra Redondo Beach e Malaga Cove, Torrance Beach è una gemma nascosta poco frequentata nella zona di Los Angeles. Le sue onde calde e la mancanza di folla lo rendono un ottimo posto per provare diverse evoluzioni.

Conejo Valley: Iniziate la giornata cavalcando le onde iconiche di Zuma Beach a Malibu. Si tratta di una delle spiagge per il surf più lunghe della California ed è molto apprezzata per la distesa di sabbia fine e per le sue acque molto pulite. Le sue famose onde sono state tra le prime ad essere conosciute a livello internazionale.

Santa Cruz: Il surf negli Stati Uniti continentali è nato proprio a Santa Cruz. Oggi i visitatori possono cavalcare le onde iconiche di Steamer Lane, visitare il museo del surf di Santa Cruz e fare acquisti da O’Neil’s, il negozio originale di Jack O’Neils, l’inventore della muta.

Dana Point: Sede del primo negozio di surf al dettaglio al mondo, Hobie Surf Shop, nonchè del suo famigerato break, Dana Point è il sogno di ogni surfista. I surfisti più esperti dovrebbero recarsi a Salt Creek Beach, mentre i neofiti e le famiglie apprezzeranno le onde di Doheny State Beach. The Girl in the Curl Surf Shop offre lezioni di surf dal 1987.

Pattinando

Vacaville: Patria dello skateboarder professionista Stefan Janoski, il Three Oaks Skate Park di Vacaville offre sia elementi da strada che aree attrezzate poco profonde. In città, fermatevi in uno dei negozi di skate locali e prendete un paio di scarpe di Janoski, con la parola Vacaville incorporata nel decoro.