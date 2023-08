Sposa fa piangere lo sposo sordo nel giorno più importante della loro vita

Liz Shoesmith ha fatto un regalo bellissimo al suo compagno nel giorno più importante della loro vita. La sposa fa piangere lo sposo sordo al loro matrimonio, con una sorpresa che ha lasciato tutti senza parole, anche chi ha potuto vedere sui social il video del suo dono per il suo amato. Ha segnato con la lingua dei segni ogni singola parola della loro canzone.

Liz Shoesmith e suo marito Scott vivono a Caringbah, in Australia. Parlano attraverso la lingua dei segni, perché lui è sordo. Insieme hanno organizzato ogni minimo dettaglio delle loro nozze. Ma la sposa aveva una sorpresa per il futuro marito.

Al momento dell’ingresso la sposa indossava un bellissimo abito bianco con motivi argentati. Lei è entrata sulle note della canzone “A Thousand Years” di Christina Perri. Quando la cantante ha iniziato a cantare, lei ha segnato con la lingua dei segni ogni singola parola.

Non mentirò, ero terrorizzata prima di entrare nella cerimonia. Ma nel momento in cui ho incrociato gli occhi con lui non ho mai distolto lo sguardo ed è stato un momento speciale solo tra noi due. Lo ha tenuto insieme per alcuni secondi prima di piangere per tutta la canzone. Ha rivisto il video centinaia di volte e continua a piangere ogni volta.