Spunta una testimone per la scomparsa di Kata ed è l'amichetta che nel giorno della scomparsa stava giocando con lei

Una nuova importante notizie è quella arrivata in queste ultime ore per la scomparsa di Kata. La mamma della sua amichetta, intervistata da una delle giornaliste di Chi l’ha Visto?, ha spiegato cosa le ha detto la figlia una volta rientrata in stanza.

Gli inquirenti in questa ultima settimana stanno facendo importanti passi avanti su questa vicenda, che risulta essere un giallo, da più di 3 mesi, da quando non si trova la bambina.

Kata è scomparsa lo scorso 10 giugno, mentre si trovava all’interno dell’ex hotel Astor, in cui viveva con la sua famiglia. La madre era uscita per andare a lavoro la mattina presto ed aveva affidato i figli allo zio.

Una volta rientrata però, prima di rendersi conto che la bimba era scomparsa, ci sono volute diverse ore. In un primo momento si è recata dalla madre dell’amichetta con cui la piccola giocava spesso.

L’ultima immagine di Kata è delle 15.15 di quel giorno. Si vede prima salire una scala esterna e poi scendere. Da quel momento il buio totale.

La madre si è recata in caserma la sera per sporgere denuncia e le ricerche sono partite tempestivamente. Però ancora oggi non si hanno notizie sulla bimba, nonostante i vari sopralluoghi all’interno dell’ex hotel.

Scomparsa Kata: le parole della madre dell’amichetta

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto?, è emersa la testimonianza dell’amichetta che in quella giornata stava giocando con lei. La piccola alla madre ha detto: “Mamma, il lupo ha preso Kata!” La donna intervista da una delle inviate, ha detto:

Quando è venuta da me toccandosi il braccio ho pensato ad un normale litigio tra bambini. Venendo di corsa da me, mi ha detto: ‘Mamma, mamma, Kataleya!”

Il consulente incaricato dai genitori Luciano Garofano, ha fatto un nuovo sopralluogo all’interno della struttura, insieme alla madre ed al padre. Ora la stessa Procura ha disposto nuovi accertamenti, ma solo la fine di questi ultimi si avranno ulteriori notizie sulle indagini.