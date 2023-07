Con l’inizio dell’estate le spiagge iniziano a popolarsi di bagnanti. Alcuni giorni fa ci sono stati attimi di panico su una spiaggia a causa di uno squalo che si è spinto quasi a riva tra lo stupore generale.

Un video ha immortalato tutta la scena ed è stato pubblicato sui social diventando rapidamente virale. Si vede un grosso pesce dimenarsi e nuotare con velocità quasi ad un passo dalla riva. Tantissime persone hanno iniziato ad urlare invitando i bagnanti ad uscire rapidamente dall’acqua.

Fonte: web

Non è chiaro se lo squalo stesse rincorrendo una presa o no ma si dimenava con grande velocità. Alcuni esperti guardando la pinna credono si trattava di un esemplare di squalo martello, una specie che generalmente non è pericolosa per l’uomo perché non l’attacca. L’episodio è accaduto n Florida sulla spiaggia di Perdido Key ma segnalazioni sono arrivate anche dall’Italia.

Nei giorni scorsi ci sono stati diversi avvistamenti di squali anche in Italia. L’episodio più clamoroso è avvenuto a Sicilia. Una verdesca è arrivata a pochi metri da un uomo che stava nuotando nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Oliveri, a Messina. Anche in questo caso l’episodio è stato ripreso con un cellulare e si sono vissuti attimi di panico.

Avvistamenti segnalati anche nel litorale di Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove ad avvicinarsi alla riva è stato uno squalo azzurro.

Altro episodio in Sicilia al largo delle coste catanesi dove alcune barche si sono ritrovati al largo insieme ad uno squalo martello. Salendo la corsa a Livorno una barca di pescatori ha visto nuotare attorno a loro uno squalo enorme di circa tre metri.

Per fortuna non ci sono state conseguenze e episodi violenti di squali nei confronti dell’uomo in Europa sono davvero rari se non del tutto assenti. I cambiamenti climatici e la mancanza di cibo stanno spingendo questi esseri fino alla riva.