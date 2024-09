“Stava salvando quella donna” Giacomo Gobbato ha perso la vita a soli 26 anni. Dove e cos’è successo

Non si è tirato indietro Giacomo Gobbato, un giovane di 26 anni, quando si è trattato di difendere una donna in difficoltà, aggredita e vittima di una rapina. Un gesto di estremo coraggio che, però, si è anche tradotto col più estremo dei sacrifici: perdere la vita.

morto per difendere una donna

La scorsa notte, nel corso di una rissa con accoltellamento, è stato ucciso Giacomo per mano di un rapinatore di origini straniere. Un amico della vittima è rimasto ferito. Stando a quanto riferiscono i siti dei quotidiani locali, l’aggressore è stato posto in stato di fermo dagli agenti delle forze dell’ordine.

Il tragico episodio si è verificato intorno alle ore 23.00 di ieri sera, venerdì 20 settembre, nel centrale Corso del Popolo.

rapina finita male

La dinamica della rissa in cui ha perso la vita il 26enne Giacomo Gobbato

Giacomo e il suo amico hanno tentato di sventare una rapina ai danni di una donna intervenendo contro il rapinatore. Quest’ultimo, però, durante la rissa ha estratto un coltello e ferito entrambi i ragazzi.

Una volta lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono tempestivamente giunti i gli operatori del Suem 118. Le condizioni di Giacomo sono subito apparse gravissime ai sanitari che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il giovane è deceduto durante il trasferimento all’ospedale dell’Angelo.

morto giovane durante rapina

Una notte di violenza che non si è conclusa con la morte del giovane. Il rapinatore, infatti, dopo aver ferito letalmente Giacomo, ha aggredito un’altra donna. Per fortuna, alcuni passanti sono prontamente intervenuti riuscendo a disarmare ed immobilizzare il rapinatore fino all’arrivo degli agenti delle forze dell’ordine.

Le condizioni di salute dell’amico ferito

L’altro giovane ferito, amico di Giacomo Gobbato, è stato ferito alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due giovani frequentavano il centro sociale Rivolta di Marghera che ha espresso, attraverso un post sulla loro pagina Facebook, tutto il proprio profondo dolore per quest’immane tragedia.