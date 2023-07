Leonardo Scicchitano è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale e ha perso la vita a soli 15 anni

Un’altra giovane vita spezzata all’improvviso. La comunità di Girifalco, in provincia di Catanzaro, è addolorata dall’improvvisa scomparsa del 15enne Leonardo Scicchitano. Il giovane è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale avvenuto ieri, domenica 16 luglio.

Aveva appena trascorso una serata insieme ai suoi amici e stava tornando a casa. Purtroppo, lungo il tragitto, l’auto su sui viaggiava è uscita fuori strada e si è scontrata contro un albero. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ora al vaglio delle forze dell’ordine. Leonardo Scicchitano si trovava sul sedile del passeggero ed è stato l’unico ad avere la peggio. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari e dei Vigili del Fuoco, per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Gli amici, invece, tre ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sono rimasti gravemente feriti.

Gli uomini dei Vigili del Fuoco si sono occupati di estrarli dalle lamiere, per poi affidarli alle cure del 118. Ora sono tutti ricoverati in ospedale.

La notizia della scomparsa di Leonardo ha sconvolto l’intera comunità. Sono numerose le persone che si sono strette al dolore della famiglia e che hanno voluto ricordarlo e salutarlo con affetto.

Le parole del Sindaco per la scomparsa di Leonardo Scicchitano

Anche il Primo Cittadino ha scelto di pubblicare un post sui social, per mostrare vicinanza e cordoglio alla famiglia del 15enne, a nome dell’intera comunità. Queste le parole del Sindaco:

La comunità di Girifalco piange la giovane vittima dell’incidente avvenuto stamattina sulla strada provinciale per Borgia. Alla famiglia e agli amici va il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza. Ci uniamo alle preghiere delle famiglie dei tre giovani rimasti feriti, affinché possano riprendersi e superare questo difficile momento.

Anche la parrocchia e la squadra di calcio di Leonardo hanno voluto salutarlo con commoventi parole. Una vita piena di sogni, spezzata troppo presto.