Non ce l’ha fatta Stefania Di Michele, la donna di 40 anni rimasta coinvolta in un sinistro in provincia di Chieti. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita. Altre quattro persone sono rimaste ferite nello schianto. La donna viaggiava in auto con il marito e il figlio, quando all’altezza dello svincolo di Villamagna, sulla fondovalle Alento, la loro auto è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il bilancio è davvero drammatico. Una donna ha perso la vita e quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente che si è verificato nella serata di martedì 29 agosto 2023 lungo la fondovalle Alento, all’altezza dello svincolo per Villamagna, in provincia di Chieti.

A perdere la vita è stata Stefania Di Michele, una donna di 40 anni che viaggiava sulla Fiat Panda di famiglia con il marito e il figlio di 8 anni. L’auto procedeva in direzione di Guardiagrele, quando ha fatto un frontale con una Fiat Tipo proveniente dalla parte opposta.

Sulla Fiat Tipo viaggiavano due ragazzi di 25 e 26 anni. Nel frontale la donna ha riportato lesioni così gravi che i medici non hanno potuto far nulla per lei. Il suo cuore si è fermato poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti.

Le condizioni di salute della donna sono apparse subito disperate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche il marito e il conducente della Fiat Tipo. Il figlio di 8 anni, invece, è in cura all’ospedale di Pescara per delle fratture. Non è in pericolo di vita. In ospedale al Santissimo Annunziata anche il conducente di un’altra Panda coinvolta nel frontale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della squadra volante della Questura di Chieti. Dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Non si conoscono ancora le cause del frontale che ha causato la vita alla donna di 40 anni.