Si indaga a Mapello, in provincia di Bergamo, in Lombardia. Stefania Rota era scomparsa da un mese. I vicini di casa non la vedevano da tempo. E anche i parenti hanno iniziato a insospettirsi visto che non rispondeva alle chiamate. Pensavano fosse in vacanza, era solita andare in Liguria. Invece, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella sua casa.

Da un mese nessuno aveva sue notizie. Nessuno in paese l’aveva più vista, ma credevano fosse in vacanza al mare in Liguria, ad assistere una persona anziana. Invece, la donna di 62 anni, residente a Mapello in via XI febbraio, era deceduta in casa.

Dopo un mese anche i famigliari, non sentendola al telefono, hanno deciso di chiamare i Carabinieri della stazione di Ponte San Pietro. I militari hanno chiamato i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno raggiunto la casa della donna di 62 anni, forzando la porta per entrare, visto che nessuno rispondeva.

I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita della donna. Era nel salotto di casa. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di colluttazione. Il pm Letizia Ruggeri aveva già disposto la rimozione del cadavere e aveva dato il via libera alla sepoltura. Poi, però, ha deciso di disporre l’autopsia.

Il pm ha incaricato il medico legale eseguirà l’esame autoptico sul corpo della 62enne, presso l’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Solo in seguito si potranno conoscere le reali cause e il momento del decesso di Stefania Rota.

Stefania Rota era a casa sua quando è deceduta

Secondo gli investigatori la donna potrebbe avere avuto un malore, ma solo l’autopsia rivelerà cosa è successo. I Carabinieri continuano a indagare, perché mancherebbero all’appello la Ford Fiesta della donna e il suo cellulare.

Fonte foto da Pixabay

Stefania Rota negli ultimi anni lavorava assistendo persone anziane e malate. Viveva da sola: gli agenti stanno cercando di capire chi frequentava.