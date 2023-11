Aveva solo 10 anni Stefanía Villamizar González. Dopo aver fatto un bagno in piscina, ha iniziato ad accusare degli strani malori. Purtroppo ha perso la vita per un'ameba mangia cervello

Sono tutti senza parole di fronte alla perdita della ragazzina di 10 anni. Stefanía Villamizar González aveva fatto un bagno in piscina. In seguito, aveva accusato degli strani malori, che non accennavano a diminuire. La corsa dai medici che le hanno dato una diagnosi senza appello. La ragazzina ha perso la vita a 10 anni a causa di un’ameba mangia cervello, contratta, probabilmente, in acqua.

Stefanía Villamizar González era una giovane promessa della danza. Si trovava in vacanza a Santa Marta, una città sul mar dei Caraibi, in Colombia. Era insieme alla famiglia e trascorreva le sue giornate in piscina.

La ragazzina era da poco arrivata nella meta di villeggiatura quando ha iniziato ad avere problemi di salute. Lamentava un forte dolore all’orecchio e aveva vomito e febbre. All’inizio tutti hanno pensato fosse una comune otite, ma si sbagliavano di grosso.

La ragazzina ha fatto ritorno a casa con la madre e il dolore si è leggermente attenuato. Un paio di settimane dopo, però, le sue condizioni di salute sono improvvisamente precipitate, destando grande preoccupazione nella sua famiglia.

Secondo quanto raccontato dalla mamma, non riusciva più ad alzarsi dal letto e la luce le dava fastidio. Era riuscita a fatica ad arrivare in bagno, quando ha avuto le convulsioni. Tre settimane dopo le hanno diagnosticato la morte cerebrale. E due giorni dopo è volata in cielo.

L’autopsia avrebbe confermato il decesso a causa del Naegleria fowleri, l’ameba mangia cervello che di solito si trova nell’acqua dolce, ma si può riscontrare anche nelle piscine e nei parchi acquatici. La famiglia ha voluto raccontare la sua storia per permettere ad altri genitori di conoscere questa insidia.