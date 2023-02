Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare

Si è spenta a soli 37 anni Stefania Zampieri. La donna stava dormendo, nel letto della sua casa a Cupra Marittima, città in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Improvvisamente ha avuto un malore nel sonno. Per lei i soccorritori non hanno potuto far niente. Purtroppo la sua giovane vita è finita troppo presto, lasciando nello sconforto i suoi affetti più cari.

Stefania Zampieri è deceduta all’età di 37 anni. L’hanno trovata priva di vita nell’appartamento di Cupra Marittima, dove viveva insieme a suo padre. A scoprire il suo corpo ormai privo di vita è stato proprio il padre, rientrando a casa.

Il padre di Stefania Zampieri si è reso conto che sua figlia non si era mai alzata dal letto. Non era mai uscita nella sua camera. La giovane donna di 37 anni si è spenta nel sonno. Ovviamente l’uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Immediatamente, un’ambulanza è arrivata a casa di Stefania Zampieri. I sanitari, però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane donna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malore sarebbe sopraggiunto alcune ore prima.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Cupra Marittima. La salma è a disposizione della Procura, che dovrà disporre un esame autoptico per dare risposte alla sua famiglia e capire perché la donna di 37 anni ha avuto quel malore che non le ha dato scampo.

A trovare il corpo di Stefania Zampieri ormai privo di vita è stato il padre rientrando a casa

Probabilmente Stefania Zampieri è venuta a mancare nella notte tra domenica e lunedì, nella sua casa che si trova nel centro di Borgo di Marano. Ma il padre l’ha trovata solo nel pomeriggio di lunedì.

Fonte foto da Pixabay

La donna era accasciata nel suo letto, ormai il suo corpo era rigido. Il decesso deve essere avvenuto ore prima.