La puntata di Verissimo di ieri, domenica 26 novembre, è iniziata con un’intervista molto toccante a Stefano Tacconi, che ha raccontato di essersi sottoposto ad un altro intervento, il terzo. In studio, successivamente, sono entrati anche i figli e la moglie dell’ex campione colpito da aneurisma cerebrale nell’aprile del 2022.

Già a inizio mese Tacconi era entrato nello studio di Verissimo e, commosso, aveva parlato in tv per la prima volta dopo quel terribile 23 aprile del 2022, quando venne colpito da un aneurisma cerebrale che ha messo in serio pericolo la sua vita.

“Me la sono vista brutta. Pensavo di essere immortale e invece dietro l’angolo c’era qualcosa di inaspettato“, aveva detto Stefano a Silvia Toffanin, per poi proseguire raccontando quel triste giorno e quelli faticosi che sono arrivati in seguito.

Credit: Mediaset- Verissimo

Al contrario dell’altra ospitata, in cui si era presentato sulla sedia a rotelle, ieri Stefano Tacconi è entrato in studio sulle sue gambe, anche se con l’aiuto delle stampelle.

L’ex portiere di Juve e Nazionale ha poi raccontato di essersi sottoposto recentemente ad un nuovo intervento chirurgico, che però nulla ha avuto a che vedere con la testa e l’aneurisma.

Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto dobbiamo operarci d’urgenza e ho fatto la terza operazione in due anni. Però andiamo avanti. L’anno e mezzo che sono stato fermo negli ospedali, il mangiare è stato difficile per i miei calcoli al fegato. Ma non ho avuto paura dopo quello che ho passato.

L’intervento di moglie e figli di Stefano Tacconi

Poco dopo, nello studio della Mediaset è entrata anche Laura Speranza, ex modella e moglie di Stefano. Silvia Toffanin ha ricordato alla donna che il giorno in cui Tacconi ha avuto il malore, era proprio il suo compleanno.

Lui è la mia roccia. Quel giorno lui era ad Asti con Andre e doveva raggiungermi ma poi non l’ho più sentito. Mi ha chiamato alle 14:00 l’ospedale e una dottoressa mi ha detto che Stefano aveva avuto un aneurisma.

Impossibile trattenere la commozione per tutti i presenti in studio.

Lui non ha mai mollato. Quando sono andata in ospedale lui era attaccato a tubi ovunque. È stato tremendo avvisare i miei figli.

Un ringraziamento speciale, poi, la donna lo ha fatto a quello che definisce “un angelo”, il dottor Barbanera che ha letteralmente salvato la vita di Stefano.

In conclusione, Laura spiega quanto sia speciale averlo ora a casa: