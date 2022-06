È passato più di un mese da quando Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale italiana di calcio, ha accusato un malore ed è ricoverato a lottare per sopravvivere. Ieri, suo figlio Andrea, che era con lui quando è crollato, ha spiegato sul suo account Instagram che suo papà dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.

Una carriera strepitosa nel mondo del calcio ed un animo gentile, che hanno fatto in modo che Stefano Tacconi restasse nel cuore di tanti anche dopo il suo ritiro.

Questo lo si evince dall’ondata di affetto che sta ricevendo lui e la sua famiglia da quel maledetto sabato 23 aprile. L’ex calciatore di trovava ad Asti insieme al figlio Andrea per partecipare ad un evento, ma prima di arrivare sul posto, è letteralmente crollato a terra.

Immediato il suo trasporto in ospedale, dove i medici hanno evidenziato un’emorragia cerebrale e lo hanno sottoposto a tutti i trattamenti necessari a salvargli la vita e scongiurare una nuova emorragia.

Il figlio Andrea e la moglie Laura hanno aggiornato costantemente tutti sull’andamento delle condizioni di salute di Stefano. E i fan non aspettavano e non aspettano altro che arrivino buone notizie sul campione.

Nuova operazione per Stefano Tacconi

Particolarmente commoventi le parole di Laura Speranza, moglie di Stefano, che ospite a Pomeriggio 5 aveva raccontato di come lei aveva vissuto il giorno del malore di Stefano. Era il suo compleanno e lei si aspettava una telefonata dal marito per gli auguri, ma invece ha ricevuto quella del medico che la avvisava di quanto accaduto e la preparava anche al peggio.

Fortunatamente il peggio non è arrivato. Stefano ha avuto dei miglioramenti, come muovere gli occhi e gli arti o la sua uscita dalla terapia intensiva, ma certamente, come ha spiegato anche il dottor Andrea Barbanera che lo cura, ha ancora molta strada da fare.

Ieri il figlio Andrea Tacconi ha pubblicato un’ennesima storia su Instagram che riguarda suo papà. Il giovane ha scritto che oggi il padre verrà sottoposto ad un nuovo intervento e poi, come sempre, ha mostrato il suo ottimismo scrivendo che “supererà anche questa“.