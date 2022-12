Nella giornata di ieri, il figlio di Stefano Tacconi, ex portierone di Juventus e nazionale italiana di calcio, ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di suo padre. Lo scorso 23 aprile l’ex campione fu colpito da un aneurisma cerebrale e da allora ha lottato per sopravvivere. Stando a quanto scritto dal figlio Andrea, proprio in questi giorni è tornato a camminare sulle sue gambe.

L’incubo della famiglia Tacconi è iniziato circa otto mesi fa, per l’esattezza il 23 aprile scorso. Stefano, ex campione della Juventus e della nazionale italiana di calcio, doveva partecipare ad un evento benefico ad Asti, ma prima di arrivare, ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

Con lui c’era il figlio Andrea, legatissimo a suo papà, che lo ha soccorso per primo e che ha chiamato i soccorsi.

In ospedale i medici hanno salvato la vita di Stefano e scoperto che era stato vittima di un aneurisma cerebrale e di una conseguente emorragia.

Diversi interventi, percorsi di riabilitazione che parevano infiniti. In mezzo la speranza e le preghiere di tutti i suoi fan e soprattutto della sua famiglia, con la moglie Laura in prima fila, che non lo hanno mai lasciato da solo.

Qualche mese fa si era parlato anche di un netto miglioramento e che addirittura l’ex campione avesse rilasciato un’intervista.

La notizia fu smentita sul nascere da Andrea, che aveva spiegato che suo papà era migliorato, ma assolutamente non al punto da rilasciare interviste o dichiarazioni ai giornalisti.

Questa volta Stefano Tacconi sta meglio davvero

Dall’ospedale di Alessandria in cui Stefano Tacconi aveva ricevuto tutte le cure mediche necessarie, era stato poi trasferito, sempre nella provincia piemontese, in un centro riabilitativo specializzato.

Per settimane ne la moglie Laura né il figlio Andrea hanno dato aggiornamenti riguardo alle condizioni dell’ex portiere bianconero, fino a ieri, quando è arrivata una novità che in tanti aspettavano.

Credit: tacconistefano_official – Instagram

A pubblicarla sul suo account Instagram è stato sempre Andrea Tacconi. In una storia, infatti, il ragazzo ha scritto che suo papà ha iniziato a fare qualche passo sulle sue gambe.

Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica!

Il dettaglio che fa davvero ben sperare tutti, è che la stessa storia pubblicata da Andrea, è stata poi ripostata anche sull’account dello stesso Stefano. Certo, non è chiaro se sia stato proprio lui a pubblicarla o se qualcuno lo abbia fatto al suo posto, ma in precedenza, da quel terribile 23 aprile, il profilo dell’ex campione non era più stato attivo.