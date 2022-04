Sono giorni che milioni di tifosi di tutta Italia sono in forte apprensione per Stefano Tacconi. L’ex portierone di Juventus e nazionale, settimana scorsa ha accusato un’emorragia cerebrale che ha reso necessario un suo ricovero in terapia intensiva. Nella serata di ieri ha effettuato un’altra TAC e a spiegare le condizioni dell’ex campione ci ha pensato suo figlio Andrea.

Continuano pian piano a migliorare le condizioni di Tacconi.

L’ex portiere di Juventus e nazionale italiana, sabato scorso si trovava ad Asti per partecipare, nelle vesti di ospite d’onore, ad un evento di figurine. Poco prima di raggiungere il luogo dell’evento, però, un malore lo ha fatto letteralmente crollare a terra.

Urgente il suo trasporto all’ospedale di Asti e il successivo trasferimento in quello di Alessandria. Qui lo hanno trattato per l’emorragia cerebrale accusata e per scongiurarne un’altra.

Andrea Barbanera, primario del reparto di neurochirurgia, attraverso un comunicato stampa ufficiale aveva definito le condizioni di Tacconi serie ma stazionarie. Sottolineando come la stazionarietà, in questo caso, rappresentava un fattore positivo.

Dopodiché, ad aggiornare costantemente i numerosi fan che erano e sono tutt’ora in apprensione, ci ha pensato Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere.

Ai microfoni dei giornalisti della Rai aveva detto, lunedì, che suo papà muoveva un po’ gli occhi e gli arti. La prima Tac svolta non aveva evidenziato particolari problemi. Il che lasciava ben sperare.

La seconda Tac di Stefano Tacconi

Poi un paio di giorni fa, Andrea, sempre sui suoi canali social aveva scritto che, dopo la partita della Juventus contro il Sassuolo, aveva detto a suo padre che i bianconeri avevano vinto. A quella frase, Stefano Tacconi aveva reagito con un mezzo sorriso e alzando la mano in segno di vittoria.

Nella tarda serata di ieri è apparso un nuovo post sul profilo di Andrea Tacconi.

Anche la seconda TAC di stasera è andata bene, nessun riscontro negativo Avanti così.

Queste le parole del giovane figlio d’arte.

Ora tutti sperano che questi miglioramenti continuino e che l’amatissimo Stefano possa tornare presto dalla sua famiglia e alla sua vita di tutti i giorni. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del campione.