Continuano pian piano a migliorare le condizioni di Stefano Tacconi, l’ex portierone di Juventus e nazionale che sabato scorso è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di un’emorragia cerebrale. Il figlio Andrea ha pubblicato un aggiornamento sui suoi canali social che fa ben sperare tutti coloro che in questi giorni sono stati in apprensione per l’ex campione.

Era sabato mattina scorso e Stefano Tacconi, insieme a suo figlio Andrea, si stava preparando per raggiungere Asti per presenziare ad un evento sulle figurine che lo avrebbe visto vestire i panni dell’ospite d’onore.

Prima un mal di testa, poi lo svenimento che ha reso necessario l’intervento tempestivo di un ambulanza.

L’ex portiere è stato portato prima all’ospedale di Asti e poi trasferito in quello di Alessandria. Qui ha subito un trattamento per evitare una seconda emorragia e posto in regime di come farmacologico.

In tutto ciò, migliaia i messaggi di supporto ricevuti dai tantissimi sostenitori che si sono preoccupati per lui in quelle difficili ore.

Lunedì, a dare un primo segnale positivo ci aveva pensato Andrea Barbanera, il primario del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. Lui, in un comunicato ufficiale aveva definito le condizioni di Tacconi serie, ma stazionarie. E aveva sottolineato come la stazionarietà fosse un elemento positivo.

I miglioramenti di Stefano Tacconi

Il figlio Andrea, nel frattempo, non si è mai allontanato da suo papà ed ha provveduto in prima persona a dare aggiornamenti sulle sue condizioni.

Martedì aveva spiegato che lunedì suo papà aveva effettuato una Tac e che in serata aveva mosso leggermente gli occhi e gli arti. “Serve tempo. C’è solo da aspettare e pregare. Incrociamo le dita“: aveva detto ai giornalisti della Rai.

Ieri è arrivato un nuovo aggiornamento, sempre da parte di Andrea Tacconi, che sul suo account Instagram ha scritto:

Oggi segnale molto importante, alla mia frase “la Juve ha vinto” papà ha sollevato le dita in segno di vittoria✌️. Il percorso è ancora lungo, ma ce la faremo. Andrea

Un messaggio che quindi fa ben sperare tutti, tifosi e non, che da giorni sono con il fiato sospeso per l’amatissimo ex calciatore che ha regalato tante soddisfazioni nei suoi anni d’oro.