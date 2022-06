Tramite Instagram, il figlio di Stefano Tacconi ha fatto sapere che suo papà si è alzato in piedi ed ha mosso i suoi primi passi

Continuano i progressi di Stefano Tacconi, che ricordiamo essere ricoverato presso un centro riabilitativo di Alessandria, a seguito dell’emorragia cerebrale accusata lo scorso 23 aprile. Il figlio Andrea, sempre al suo fianco, ha fatto sapere che suo papà, con l’aiuto dei fisioterapisti, si è finalmente alzato in piedi ed ha mosso i suoi primi passi.

Continuano le buone notizie per tutti coloro che, dallo scorso 23 aprile, sono con il fiato sospeso per le condizioni di Stefano Tacconi. Quel giorno, l’ex portiere di Juve e nazionale stava per arrivare ad un evento benefico ad Asti, quando è stato colto da un’emorragia cerebrale.

Un intervento chirurgico e l’istallazione di un drenaggio esterno ventricolare cerebrale avevano scongiurato una nuova emorragia e da allora è iniziata la sua battaglia verso un recupero.

Oltre che sull’amore della sua famiglia, con la moglie Laura e il figlio Andrea in prima linea, Stefano ha potuto contare anche sull’affetto senza confini dei tantissimi tifosi che lo hanno sostenuto ed hanno pregato per lui.

Lo spirito combattivo dell’ex campione, poi, ha fatto il resto.

Giorno dopo giorno ha riportato dei miglioramenti, fino allo scorso 6 giugno, quando il drenaggio esterno è stato rimosso e lui ha potuto iniziare il suo lungo cammino, si spera, verso una piena ripresa.

Segnali incoraggianti sono arrivati da due lettere che, sebbene con difficoltà, Tacconi ha scritto. Una per sua moglie Laura ed una per la sua famiglia, promettendo loro che sarebbe tornato presto a casa.

I primi passi di Stefano Tacconi

Dal 23 aprile al 14 giugno Tacconi è stato ricoverato nell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, per poi essere trasferito al centro riabilitativo Borsalino, sempre nella provincia piemontese.

Qui i fisioterapisti lo stanno seguendo al meglio e lui continua a migliorare sempre di più.

L’ultimo aggiornamento sui suoi progressi, come accade fin dal giorno in cui si è sentito male, è arrivato ieri sul profilo Instagram di Andrea Tacconi, figlio di Stefano.

Credit: andre_tacconi – Instagram

Il ragazzo ha pubblicato una foto della sua mano che stringe quella del papà, aggiungendo una didascalia che ha scaldato i cuori di tutti.

Oggi con l’aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi primi passetti, un’emozione indescrivibile.

La strada da compiere per una completa guarigione è ancora lunga e faticosa, ma i presupposti per essere ottimisti ci sono tutti.