Stava raggiungendo la sorella, per andare a conoscere e trovare il nipotino appena nato. Ma non è mai arrivata dalla sua famiglia. La chiropratica di Prato Stella Laurini ha perso la vita a 49 anni: la sua auto ha finito la sua corsa contro un Tir. Dopo giorni di ricovero in ospedale a Udine, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La donna 49enne residente a Prato, in Toscana, aveva avuto un sinistro stradale a Spilimbergo, città del Friuli Venezia Giulia. Si trovava lì per andare a conoscere il nipotino. La sorella aveva da poco partorito e la chiropratica aveva preso l’auto per andare a trovare la sua famiglia.

Domenica 11 dicembre 2022 stava guidando la sua utilitaria a Istrago, una frazione a ovest della città di Spilimbergo. All’improvviso, all’incrocio tra via Valcellina e via Generale Caneva, la sua auto ha finito la sua corso contro un camion. Subito le sue condizioni sono apparse gravi.

Le cause dell’accaduto sono ancora da accertare. Sul luogo, insieme ai sanitari del 118, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e se ci siano o meno delle respoonsabilità da parte dei conducenti coinvolti.

Secondo quanto emerso nelle prime ore, l’ impatto è stato molto forte. L’utilitaria sulla quale viaggiava la donna è carambolata più volte, finendo poi fuori strada nella parte opposta della carreggiata. Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi chiamando il 118.

Le condizioni di Stella Laurini sono apparse subito gravi

La donna ha avuto un arresto cardio circolatorio importante. I sanitari del 118 l’hanno trasferita prima all’ospedale di Spilimbergo e poi al Santa Maria della Misericodi di Udine, in codice rosso con l’elisoccorso.

Dopo due giorni di ricovero a Udine, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Come da sue volontà, gli organi verranno donati.