Steven, morto per mano della compagna: “Voleva l’eredità che l’uomo aveva ricevuto, ma poi ha scoperto che non era mai esistita”

La vicenda arriva da Minot, una città dello Stato del Dakota del Nord. Ina Thea Kenoyer ha messo fine alla vita del suo compagno Steven Edward Riley Jr per una grossa somma di eredità. Tuttavia, dopo il delitto la donna ha ricevuto una brutta sorpresa.

L’operaio di 51 anni è stato soccorso dagli operatori sanitari dopo che aveva perso i sensi all’interno della sua abitazione. È stato ricoverato in ospedale, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo. Purtroppo, lo scorso 5 settembre si è spento per sempre.

La compagna aveva raccontato alle autorità che Steven aveva bevuto molto e che probabilmente, era svenuto a seguito di un colpo di calore. Per confermare la causa del decesso, le autorità hanno deciso di disporre l’esame autoptico. Ed è proprio grazie ai risultati dell’esame medico, che è emersa la triste verità. Steven non aveva ingerito alcolici, ma sostanze antigelo.

Le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione ed hanno rinvenuto una bottiglia di birra, una di detersivo e un boccale di plastica, tutti contenenti una sostanza tossica. Il sospetto è subito ricaduto su Ina Thea Kenoyer e grazie alle indagini gli investigatori sono riusciti a risalire al movente del delitto. Il compagno aveva raccontato alla donna di aver ricevuto un incredibile eredità, 30 milioni di dollari. Nell’ultimo periodo la loro relazione era cambiata e l’uomo aveva deciso di lasciarla. Sono stati proprio gli amici a confermare che Steven stava progettando una nuova vita da solo.

Ina è ora accusata di aver avvelenato intenzionalmente il suo compagno con lo scopo di intascare la grande somma di denaro. Lo scorso lunedì è stata arrestata. Dovrà comparire davanti al giudice e fornire la sua versione dei fatti. Rischia una condanna all’ergastolo.

La rivelazione del figlio di Steven

La notizia ha sconvolto la famiglia di Steven. Il figlio ha pubblicato un post sui social contro quella donna che ha spezzato la vita del suo papà:

Spero che abbia ciò che merita.

Non solo, il ragazzo ha rivelato anche un altro inaspettato dettaglio: la fantomatica eredità non è mai esistita.

Era stato ingannato. Si trattava solo di una truffa. Papà aveva ricevuto una strana mail, scritta da un uomo che si era spacciato per l’avvocato di un lontano parente. Voleva incontrarlo per fargli firmare tutti i documenti per ereditare la somma lasciata dal defunto. Non era sospettoso prima di recarsi in aeroporto. Avrebbe ereditato acri di terreno, li avrebbe venduti e avrebbe sostenuto anche me e i miei fratelli. Voleva aprire un’officina, era sempre stato il suo sogno. Ma quell’avvocato non si è mai presentato all’incontro. Era uno sconosciuto che si era divertito a fargli uno scherzo di cattivo gusto.

Gli investigatori hanno confermato la parole del figlio dell’uomo. Steven e Ina credevano che quella grande eredità fosse reale, tuttavia non risulta che l’uomo abbia mai ricevuto 30 milioni di dollari o nessun altro tipo di bene in eredità. Non esiste alcun parente defunto.