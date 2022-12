Elisabetta Silenzi è stata la prima a gettarsi su Claudio Campiti, per evitare il peggio. Ed è deceduta nel tentativo di salvare tutti gli altri. Emergono nuovi dettagli da quanto accaduto a Fidene, a Roma, durante la riunione del consorzio che gestisce le ville della zona. Lei ha provato a fermare quell’uomo arrivato al gazebo con l’intenzione di vendicarsi.

La donna, quando ha visto entrare Claudio Campiti con una pistola in mano, durante la riunione del consorzio Valle Verde, si è gettata contro l’uomo, evitando che altre persone potessero perdere la vita. Come ha raccontato un testimone, che poi ha tolto l’arma all’uomo..

Al Messaggero questa persona ha raccontato i momenti della sparatoria in cui tre donne hanno perso la vita. Mentre Campiti era di spalle, Elisabetta gli si sarebbe gettata addosso, nel tentativo di disarmarlo e fermare la sua follia.

Senza di lei non so se ce l’avremmo fatta. Ci sarebbero state altre vittime. Gli si è gettata addosso. Lui si si è girato e l’ha uccisa subito dopo Silvio Paganini si è lanciato su di lui. A quel punto, un po’ tutti si sono gettati su di lui per bloccarlo, ma è stata lei a fare la parte più grossa, sacrificando la sua vita ci ha salvati.