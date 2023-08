Famiglia, amici, compagni, professori devono dire addio per sempre a Gaia Punzi. La studentessa di 15 anni era stata investita a marzo scorso mentre si trovava davanti alla scuola superiore che frequentava. Nonostante i soccorsi immediati e il ricovero in ospedale, i medici non hanno potuto far niente per salvarle la vita. Dopo più di cinque mesi il suo giovanissimo cuore si è fermato per sempre.

La studentessa era rimasta coinvolta quasi sei mesi fa in un incidente di fronte alla scuola di Bassano Romanoa, in provincia di Viterbo, che frequentava. Fino alla fine i famigliari si sono aggrappati a una speranza che si è spenta del tutto quando il suo cuore si è fermato per sempre.

Il 10 marzo scorso, pochi giorni prima del suo sedicesimo compleanno, la ragazza originaria di Bracciano, iscritta al secondo anno del liceo scientifico, era scesa dal pullman per entrare a scuola. Un’auto l’ha travolta in pieno in via San Vincenzo, di fronte agli occhi attoniti di studenti e genitori.

L’automobilista si era subito fermato per prestarle soccorso. Poi il trasporto in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.

Dopo più di cinque mesi di degenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale della capitale, il cuore di Gaia si è fermato per sempre.

Gaia Punzi, i messaggi di cordoglio della scuola che frequentava

È molto difficile esprimere in poche righe ciò che ognuno di noi sta accusando di fronte al destino che ha caratterizzato la breve vita della vivace Gaia. Sì, Gaia era proprio come il suo nome. Sempre pronta a sorridere, a relazionarsi con i suoi amici, a pronunciare la sua battuta. Felice e serena, ogni giorno si predisponeva ad affrontare il viaggio che la doveva portare alla sua amata scuola e qui, allegra con le sue compagne, esprimeva tutta l’effervescenza del suo carattere. Ecco, ognuno di noi deve continuare a ricordarla in questo modo, anche se ora il dolore prende il sopravvento.

Queste le parole della dirigente scolastica dell’istituto Meucci, Laura Pace Bonelli, che aggiunge: