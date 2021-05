Studentessa vaccinata con 4 dosi di Pfizer: i primi effetti collaterali

Virginia ha ricevuto per sbaglio 4 dosi di vaccino Pfizer, la studentessa di psicologia toscana inizia ad avere i primi effetti collaterali. Il caso è avvenuto a Massa, in Toscana, l’infermiera si è accorta dell’errore poco dopo la somministrazione.

In un primo momento, i sanitari pensavano che fossero state iniettate 6 dosi, poi, dopo vari accertamenti le dosi di vaccino sembrano essere 4. La ragazza è stata ricoverata subito in ospedale per accertamenti, ma se in un primo momento la situazione sembrava esser tranquilla ora qualcosa è cambiato.

A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano, sarà lei ad occuparsi della ragazza. I professore ha parlato con la mamma della giovane che ha spiegato che Virginia appare gravemente disidratata.

La ragazza, anche dopo 4 litri d’acqua mostra labbra secche e ha molta sete. Il virologo ha poi spiegato:

Per ora ho solo avuto modo di sentire la madre, ho avuto un primo contatto ma avremo maggiori indicazioni un po’ più avanti. È ancora un po’ presto. Adesso è fondamentale un monitoraggio per garantire serenità alla ragazza. Devono passare dei giorni, la speranza è che non ci siano reazioni pesanti, ma siamo ottimisti. Anche in Germania è successa una cosa simile in una casa di riposo con 8 soggetti e non hanno avuto particolari effetti.

Per quanto riguarda la disidratazione sembra invece esser stato “qualcosa di inatteso, un effetto avverso che come tale è tutto da capire. Speriamo non sia nulla di che”.

Oltre a questo ha avuto tutti i sintomi abbastanza comuni al Covid-19, febbre alta, tosse, brividi e braccio gonfio. Ora la ragazza verrà monitorata per un periodo al Careggi di Firenze, lei stessa ha dichiarato che l’infermiera non deve sentirsi in colpa, si tratta solo di un errore umano.

La ragazza probabilmente dovrà inoltre fare il richiamo del vaccino, almeno così sembra. Sarà solo il tempo a stabilire come procedere.