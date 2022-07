La donna aveva una casa in cui trascorreva sempre le sue vacanze

Tragedia durante un’immersione in mare. Una sub romana di 71 anni muore all’Isola del Giglio. La donna aveva qui una casa di proprietà dove spesso trascorreva le sue vacanze. Anche per potersi immergere nelle sue acque cristalline, visto che le immersioni subacqueo erano la sua più grande passione. Purtroppo, questa volta, la donna ha avuto un problema ed è morta.

La donna si trovava insieme ad altri sub all’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Intorno alle ore 14 di martedì 19 luglio qualcuno ha chiamato i soccorsi dalla spiaggia delle Cannelle, dove il gruppo di subacquei si era ritrovato per poter fare un’immersione.

Con loro anche una donna di 71 anni, originaria di Roma, dove lavorava come psicologa. La donna era con un’amica nelle acque di Cala del Corvo. Per cause ancora da accertare ha avuto un malore, ha perso conoscenza e poi è morta affogata. L’amica è riuscita a riportarla a riva, ma ormai era tardi.

La donna aveva una casa proprio sull’isola dove ogni anno trascorreva le vacanze. Insieme all’amica aveva raggiunto Cala del Corvo su un’imbarcazione. Poi l’immersione, senza appoggiarsi a nessun diving. Il malore l’ha colpita probabilmente a una profondità di 30 metri.

L’amica che era con lei quando si è accorta che qualcosa non andava è subito accorsa in suo aiuto, riuscendo a riportarla a riva, dove ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ma fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate.

Sub romana di 71 anni muore all’Isola del Giglio, i soccorritori non hanno potuto far nulla per lei

L’auto medica del Giglio e l’elisoccorso Pegaso 2 hanno subito raggiunto la spiaggia dove l’amica aveva riportato la donna. I sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’autorità giudiziaria ha disposto un’autopsia sul corpo della donna di 71 anni per capire le esatte cause del decesso della donna.