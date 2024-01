Non ce l'ha fatta Suor Flora Di Guglielmo: dopo due giorni di agonia in ospedale, il suo cuore si è fermato per sempre. Era rimasta vittima di un incidente in centro a Roma, investita sulle strisce pedonali

Non ce l’ha fatta Suor Flora Di Guglielmo, la religiosa travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali nel pieno centro di Roma. Dopo due giorni di ricovero presso una struttura ospedaliera, il suo cuore si è fermato per sempre. La suora era molto conosciuta e anche molto amata. Per più di 40 anni aveva, infatti, insegnato presso l’Istituto Giovanni Merlini di Viterbo.

Suor Flora Di Guglielmo aveva 75 anni. Sabato scorso, intorno alle ore 16, si trovava in centro a Roma, a largo Brancaccio, in zona Merulana. Stava attraversando le strisce pedonali quando un’auto l’ha travolta in pieno.

Un’auto guidata da un uomo filippino di 35 anni non l’ha vista e l’ha investita. Subito l’automobilista della Ford Kuga si è fermato per prestare soccorso alla religiosa. Le forze dell’ordine gli hanno anche fatto i test alcolemici sul posto, che hanno dato esito negativo.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e anche le forze dell’ordine. I primi hanno prestato soccorso alla donna di 75 anni, trasferendola d’urgenza in ospedale, dove è rimasta per due giorni, prima che il suo cuore si fermasse per sempre.

Le forze dell’ordine, invece, hanno sottoposto l’automobilista ai test previsti, facendo anche tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti di polizia locale del Gruppo I Trevi stanno indagando per capire come è potuto accadere.

Chi era Suor Flora Di Guglielmo: era molto conosciuta e molto amata

Suor Flora Di Guglielmo per più di 40 anni aveva insegnato presso l’Istituto Giovanni Merlini di viale Trieste a Treviso. Da alcuni anni si trovava presso la comunità religiosa di Cisterna di Latina. Aveva per lungo tempo frequentato le suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Latina.

Da Cisterna di Latina si era recata quel giorno a Roma per alcune commissioni che doveva sbrigare. In quel momento la suora di 75 anni stava andando in stazione, per prendere il treno che l’avrebbe riportata a casa.