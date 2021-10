Le parole del titolare della tabacchiera in cui è avvenuta la vincita: "E' subito partita la corsa e il via-vai di clienti per capire chi possa essere il fortunato"

Dopo la notizia della maxi-vincita al Superenalotto nel comune di Savignano, è partita la caccia per scoprire l’identità del fortunato vincitore. A parlare è il titolare della tabaccheria in cui si è verificata la vincita, il signor Giuseppe Dalmo. L’uomo non ha nascosto tutta la sua emozione per l’evento che si è verificato nella sua attività.

Maxi-vincita al Superenalotto, le parole del proprietario della tabaccheria

Nel frattempo, nella tabaccheria è iniziata la caccia dell’identità del fortunato vincitore. Queste sono state le parole di Giuseppe Dalmo a riguardo:

É subito partita la corsa e il via-vai di clienti per capire chi possa essere il vincitore, come è noto chi vince non riscuote alla ricevitoria, ma agli sportelli Sisal di Roma o Milano.

E, continua, il titolare della tabaccheria ha rivelato:

L’unica informazione che abbiamo è il numero della schedina, siamo riusciti a risalire all’orario indicativo della giocata, che è stata fatta in orario mattutino.

Stando alle prime ipotesi effettuate, colui o colei che avrebbero centrato il 6 al Superenalotto potrebbe essere proprio un cittadino di Savignano. Queste le parole del tabaccaio Giuseppe Dalmo:

Il nostro è un bar-tabacchi frequentato al 98% da clienti locali, in particolare di mattina, il fortunato potrebbe essere uno del quartiere Cesare che conta circa 5mila abitanti.

E, continuando, il proprietario del tabacchi ha dichiarato: