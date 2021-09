Nonostante non sia stato centrato alcun 6 al Superenalotto, è stato realizzato un 5 che ha permesso la vincita di un’ingente somma. Ma chi è il fortunato vincitore? Di lui si sa poco. La persona che ha vinto quasi 543mila euro ha giocato il fortunato biglietto in una ricevitoria di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia

Detto ciò, c’è da dire che ora il Jackpot a disposizione dei punti 6 per il prossimo concorso è stimato a € 76.200.000,00.

Tutti ricorderanno il fortunato di Montappone, piccolo comune situato nella provincia di Fermo, in cui un uomo ha sbancato al Superenalotto centrando il 6 con una schedina di solamente due euro. In quell’occasione, il montepremi vinto dal fortunato uomo ammontava a 156 milioni di euro.

Anche se non è stato centrato alcun 6, l’estrazione del 2 settembre del Superenalotto si è rivelata molto fortunata. In tale estrazione hanno esultato i punti 5 che si aggiudicano un fortunato montepremi pari a 43mila euro, mentre Superstar ha regalato un premio di 33mila euro ai fortunati che hanno centrato il 4 Stella.

Si attende con ansia la prossima estrazione del Superenalotto in cui il valore del montepremi, qualora venga centrato il 6, ammonta ad un cifra superiore a 70 milioni di euro. Per chi non ne fosse a conoscenza, è possibile verificate le vincite sul sito ufficiale Sisal.

Vincita al Superenalotto: tutto quello che c’è da sapere

Per vincere al Superenalotto è sufficiente indovinare 2 numeri su 6. In questo caso, però, il valore della vincita è molto basso. Qualora invece si verifichi una vincita ingente, è importante presentare la ricevuta presso uno dei Punti Pagamento Premi abilitati ai pagamenti di tali importi.

Per vincere il Jackpot totale è fondamentale centrare tutti i 6 numeri su 6. In questo caso è stato stimato che la probabilità è circa una su 622 Milioni. Gli altri premi sono 5+1, 5, 4 e 3 numeri. Per ritirare il montepremi vinto in totale anonimato, vi consigliamo di dirigervi in un punto Sisal lontano dalla vostra città di appartenenza. Per riscuotere la vincita, infatti, è importante presentare la copia del biglietto vincente insieme ai documenti e al codice fiscale.