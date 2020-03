Supermercati nel Lazio, nuovi orari: chiudono alle 19 e la domenica alle 15 Raggiunto l'accordo tra i sindacati e la Regione Lazio: verrà firmata una nuova ordinanza che prende la chiusura anticipata dei supermercati e nuovo orario

Supermercati nel Lazio, raggiunto un accordo tra la Regione e i sindacati: ci saranno nuovi orari di chiusura, stop alle h24 chiusura anticipata alle 19 per l’orario infrasettimanale mentre per quanto riguarda la domenica verranno chiusi alle ore 15

Proprio in queste ore si sta ultimando un’ordinanza della Regione che verrà presto firmata, il nuovo orario andrà in vigore fino al 3 aprile. Sono giorni che ormai i sindacati si battono per tutelare anche quelle categorie che per forza di cose non possono smettere di lavorare

Da quanto riporta Romatoday, l’accordo è stato raggiunto dopo una lunga videoconferenza tra i delegati di Filcams-CGIL Roma Lazio, Fisascat-CISL Roma Capitale e Rieti e UilTucs Roma e il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’Assessore al Lavoro Claudio Di Bernardino e l’Assessore Sviluppo economico, Commercio e attività produttive Paolo Orneli

“La Regione ha affermato di voler accogliere e di condividere la nostra richiesta di riduzione dell’orario giornaliero di servizio/apertura, dichiarandosi disponibile ad intervenire anche in materia di lavoro domenicale e sollecitando le associazioni datoriali, sempre nell’ambito della revisione degli orari di apertura, ad attivare il servizio ‘ordina e ritira’ e ad implementare servizi di consegna gratuita della spesa a domicilio utili per la tutela delle categorie più fragili (anziani e persone immunodepresse che devono assolutamente evitare di uscire di casa, anche per la spesa) e per ridurre i flussi di clienti nelle strutture di vendita”. fanno sapere Cgil, Cisl e Uil

Nuove disposizioni per le tabaccherie

Anche le tabaccherie ora sono libere di chiudere: è di poco fa infatti la notizia della pubblicazione di nuove indicazioni contenute in una nota dei Monopoli firmata dal direttore Marcello Minenna

Come si può leggere è concessa la possibilità di: “sospendere le relative attività, previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente. Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione, come da modello allegato, relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati all’ emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi”

In sintesi: è il singolo proprietario che sceglie se rimanere aperto o meno, nel primo caso dovranno seguire l’orario ordinario oppure comunicare ai Monopoli l’orario ridotto che comunque non potrà essere inferiore alle 5 ore giornaliere

Tuttavia, il titolare per poter svolgere un orario ridotto dovrà munirsi di un autocertificazione che attesti di svolgere il nuovo orario a causa di esigenze indifferibili collegate all’emergenza nazionale