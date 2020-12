SUV sbanda e travolge due bambini di 4 e 6 anni: morti sotto gli occhi dei genitori

Tragedia a Panama Beach, città della Florida. Un SUV ha perso il controllo ed ha travolto due bambini di 4 e 6 anni, sotto gli occhi dei genitori. Addie e Baylor Korchgessner, questi i nomi dei piccoli, stavano giocando a minigolf con la famiglia, quando improvvisamente una vettura è entrata senza controllo nel campo ed ha stroncato le loro vite. I due bambini sono morti sotto gli occhi dei genitori, che non hanno potuto fare nulla per salvarli.

Baylor, il fratellino minore, è morto sul colpo. Mentre Addie, la femminuccia di 6 anni, è stata trasportata con immediata urgenza all’ospedale del posto, ma dopo poche ore ha chiuso gli occhi per sempre. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma i traumi riportati erano troppo gravi.

I genitori sono usciti illesi dall’incidente e attualmente sono sotto choc. Stavano trascorrendo una felice giornata in famiglia, all’insegna del divertimento, chiusi al sicuro in un campo da golf.

Le indagini sul conducente del SUV

Credit video: 10 Tampa Bay – YouTube

Gli investigatori hanno aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e stanno cercando di capire cosa abbia provocato l’incidente. Il conducente del SUV, un residente della citta di Panama Beach, Scott Donaldson, ha perso il controllo del suo mezzo ed ha invaso il campo da golf.

Non sono ancora chiare le accuse contro il conducente e non lo saranno fino al termine delle indagini delle forze dell’ordine.

La comunità si è stretta intorno al dolore dei due genitori, offrendo loro supporto in questo tragico momento.

Il Coconut Creek Family Fan Park, l’hotel per le famiglie dove si trova il campo da minigolf, dopo la tragedia è stato chiuso. Gli amici e i parenti della famiglia hanno creato una raccolta fondi sul sito GoFoundMe per aiutare i genitori dei due bambini, con le spese della funzione funebre e per quelle del viaggio.