Tutti erano commossi per l’ultimo saluto a una giovane ragazza deceduta a Bellinzago. Tante lacrime per Syria Esposito ai funerali che si sono svolti alla presenza di famigliari, amici, conoscenti, compaesani che hanno voluto dirle addio per sempre. Una vita spezzata troppo presto: con lei se ne vanno anche i suoi sogni, le sue speranze.

Fonte foto da Pixabay

Martedì 18 ottobre 2022, alle ore 15, si sono svolti i funerali di Syria Esposito, nella chiesa parrocchiale di Varallo Pombia, in provincia di Novara, in Piemonte. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia di Syria, molto conosciuta in paese.

Fa ancora male sapere che Syria non c’è più e che non conoscerà mai la sua sorellina, nata proprio pochi minuti dopo il suo decesso, come ha raccontato il papà Romolo. La ragazza lavorava in Trentino ed era rientrata a casa proprio per essere presente alla nascita della piccolina.

In questa bara oltre a Syria ci sono i suoi sogni infranti, i progetti non realizzati e i ricordi che non potrà più vedere.

Queste le parole di Don Fausto, che ricorda così durante l’omelia la vita spezzata di una ragazza di 21 anni volata troppo presto in paradiso e diventata un angelo per la sua famiglia, in particolare per la piccola sorellina che non la conoscerà mai.

La sua vita si è spezzata su un ponte un ponte che l’ha traghettata dalla vita terrena a quella celeste.

Syria Esposito, ai funerali ricordato anche Andrea Zanetti che ha perso con lei la vita

Il parroco ha voluto ricordare anche Andrea Zanetti, il ragazzo di 22 anni che insieme a Syria ha perso la vita in quel giorno maledetto.

Al volante dell’auto c’era il fidanzato di Syria: la Renault Megane è andata a finire la sua corsa contro il parapetto di un ponte. Aveva un tasso alcolico superiore ai limiti di legge.