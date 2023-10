Aveva solo 9 anni Tamar Tropiashvili. Si era rifugiata con la famiglia dopo l'allarme per l'arrivo di un razzo. Ha avuto un arresto cardiaco per paura. Ed è deceduta poco tempo dopo in ospedale

La bimba di 9 anni si trovava in casa con la madre, quando improvvisamente le sirene hanno iniziato a suonare. La donna, insieme alla bimba e al cagnolino, hanno trovato rifugio in una stanza protetta dell’appartamento.

Il papà non c’era. E lei, per sentirsi al sicuro, aveva preso un bastone e un coltello per difendere la sua mamma. Improvvisamente, però, ha iniziato a sentirsi male. Quando le sirene hanno smesso di suonare, non riusciva più a respirare.

La mamma ha subito chiamato i soccorsi e i paramedici del Magen David Adom hanno fatto di tutto per salvare la sua vita. Sono riusciti a rianimarla dopo 30 minuti e poi l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale.

Qui i medici hanno fatto di tutto per lei, ma non hanno potuto salvare la sua giovane vita. La famiglia è disperata. Era in salute, non aveva mai sofferto di alcuna malattia. I genitori, al funerale, hanno detto di non aver capito quanto fosse grande la paura che provava da quando era scoppiata la guerra tra Palestina e Israele.

