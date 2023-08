Il cantante Tananai alla Notte della Taranta lancia un fondamentale messaggio contro la violenza sulle donne. “Adesso basta, nessun’altra”, questa è la scritta che appare sulla camicia bianca che il giovane cantautore, che ha affascinato tutti a Sanremo 2023 con la canzone Tango dedicata a una coppia separata in Ucraina dalla guerra, ha deciso di sfoggiare sul palco della kermesse musicale.

In occasione della 26esima edizione della Notte della Taranta, che si è svolta a Melpignano, nel Salento, in provincia di Lecce, in Puglia, è salito sul palco anche Tananai. Lui ha affidato alla sua camicia un messaggio contro la violenza di genere.

Dopo i recenti fatti di Palermo, di Firenze e di Caivano, il cantante ha approfittato di questo palco così importante per lanciare un messaggio chiaro. Con l’occhio destro truccato di rosso, a ricordare la Giornata internazionale contro la violenza di genere, ha fatto salire sul palco la scritta “Adesso basta, nessun’altra”.

Nel corso della sua esibizione, nella quale ha cantato anche brani storici come “Pizzica di Aradeo“, Tananai ha indossato una camicia bianca. Dietro aveva scritto in rosso un messaggio forte e chiaro.

“Adesso basta, nessun’altra” è un appello affinché fatti come quelli recenti di cronaca non esistano più. Un messaggio potente lanciato su un palco prestigioso da uno degli autori preferiti da generazioni di amanti della musica italiana.

L’importante messaggio di Tananai alla Notte della Taranta contro la violenza di genere

Quando il pubblico ha visto quella scritta, è venuto a tutti spontaneo un applauso grandissimo rilasciato nei confronti di quel cantante che con poche e semplici parole ha detto moltissimo.

Anche Fiorella Mannoia, maestra concertatrice dell’evento musicale del Salento, lo ha ringraziato davanti a tutti per il suo gesto. “Grande Tananai”, questo è stato il suo commento leggendo la camicia e presentandola al vasto pubblico presente.