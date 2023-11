I soccorritori non hanno potuto far nulla per Taraja Ramsess e per i suoi figli, deceduti tutti in seguito a un terribile incidente stradale. L’uomo era famoso per aver vestito i panni dello stuntman di Black Panther. Aveva preso parte a diversi film dell’Universo Marvel. Il 41enne era in auto con tre dei suoi figli ad Atlanta, quando ha avuto un terribile incidente stradale.

Era il 31 ottobre scorso e lo stuntman di 41 anni si trovava in auto ad Atlanta insieme a tre dei suoi figli: due ragazzine di 13 anni e un neonato di sole 8 settimane di vita. A dare l’annuncio della tragica scomparsa è stata la mamma dell’uomo.

La donna ha poi aggiunto che, purtroppo, anche il nipote di 10 anni ha perso la vita. Lo avevano ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale dopo il sinistro. I medici speravano di poter salvare la sua giovane vita, ma purtroppo non ce l’ha fatta: il suo cuore si è fermato per sempre.

Tutti quelli che lo conoscevano e lo incontravano sanno quanto fosse speciale Taraja. Aveva una profonda capacità di amare e amava i suoi figli più di tutti. Amava le sue arti marziali, le motociclette e tutto ciò che riguardava il cinema. Aveva un senso dell’umorismo molto buffo e malvagio, tuttavia poteva essere anche il più banale possibile.

Queste le parole dello stuntmand di 41 anni che aveva preso parte a diversi film, come “Avengers: Endgame”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “The Suicide Squad”, “Atlanta” e “Creed III”.

Lo stuntman di Black Panther Taraja Ramsess ha perso la vita insieme ai suoi figli

Ava DuVernay, della società di distribuzione ARRAY di cui Ramesses faceva parte, ha voluto ricordare il collega.