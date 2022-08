Si è spenta poche ore dopo aver dato alla luce la sua bambina una ragazza di soli 28 anni. A dare informazioni su ciò che è successo ci ha pensato la stessa Asl con una nota, spiegando cosa è accaduto dal momento del suo ricovero all’ospedale Santissima Annunziata.

Una vicenda terribile che ovviamente sta facendo presto il giro del web. Sono tante le persone che al momento si stanno stringendo al dolore dei suoi familiari per l’improvvisa e prematura perdita.

Secondo le informazioni emerse dalla nota che ha reso pubblicata la Asl, la donna nella giornata di lunedì 29 agosto è arrivata in ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I medici hanno deciso di ricoverare la donna alla 40esima settimana in nosocomio per una rottura prematura della membrana. Dopo tutti i controlli del caso, i medici hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

L’intervento sembrava essere andato bene, la mamma e la piccola sembravano stare bene. Però è proprio dopo ulteriori analisi è emerso che la 28enne aveva una riduzione dell’emoglobina, dovuta proprio all’intervento.

Da ulteriori esami è emerso che c’era in corso un’emorragia. Con la speranza di poterla aiutare, i dottori hanno deciso di sottoporla ad un’altra operazione. Però a causa di un arresto cardiaco, la giovane mamma ha perso la vita.

