Nel corso delle ultime ore è emerso il caso di Tarcento, un piccolo comune in provincia di Udine che non ospita i profughi ucraini. Alla luce di questo, sono nate numerose polemiche in merito alla vicenda. In particolare, Riccardo Prisciano, autore di una delle mozioni dell’opposizione si è detto indignato per quanto accaduto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In Italia, c’è un piccolo comune in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia che non ospiterà i profughi ucraini che scappano dalla guerra scoppiata nel loro paese. A compiere una tale scelta è stata l’amministrazione comunale la quale ha dichiarato di essere contraria all’ospitalità degli ucraini nel comune.

Una delle mozioni dell’opposizione che chiedeva di accogliere i rifugiati negli immobili comunali sfitti ha denunciato il caso. Si tratta di Riccardo Prisciano, unico eletto della lista con cui si era candidato sindaco nel mese di ottobre:

Una vergogna senza precedenti.

L’uomo ha commentato quanto è accaduto attraverso un post pubblicato su Facebook. Queste sono state le sue parole:

Mi auguro che il sindaco Mauro Steccati e la sua scellerata maggioranza ci ripensino e facciano un opportuno mea culpa, aprendo le porte di quegli immobili comunali da tempo inutilizzati ai profughi ucraini (donne, bambini ed anziani.

Tarcento: le parole del consigliere Andrea Premoselli

Il consigliere Prisciano, il quale ha sollevato numerose critiche, ha deciso di spiegare la vicenda. Stando al suo racconto:

La maggioranza del Sindaco Steccati ha deciso di bocciare le mozioni con cui le opposizioni chiedevano di destinare gli immobili comunali sfitti per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Alla luce di questo è giunta la risposta di Andrea Premoselli, consigliere dei Fratelli d’Italia il quale ha dato la propria spiegazione: