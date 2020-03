Team di medici cinesi esperti nella lotta al Coronavirus arrivato in Italia Team di medici cinesi esperti mandato in Italia per assisterci nella lotta al Coronavirus e 31 tonnellate di forniture sanitarie: “Vi aiuteremo a combatterlo”

L’ambasciata cinese in Italia ha annunciato che un team di medici cinesi esperti nella lotta contro il Coronavirus sarebbe arrivato in Italia. La squadra di medici e 31 tonnellate di forniture sanitarie sono state mandate dal governo e dalla Croce Rossa cinese per aiutare il nostro paese a fermare i contagi.

Dono tutte le brutte notizie che ascoltiamo tutti i giorni, ecco che arriva anche una buona notizia: una squadra di medici cinesi è arrivata in Italia per aiutare il nostro personale sanitario a combattere il Coronavirus. I medici hanno lasciato la Cina a bordo di un volo charter della compagnia China Eastern Airlines partito dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e atterrato a Roma.

Si tratta di esperti provenienti da varie zone, alcuni lavorano presso l’Ospedale di Sichuan altri invece presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Portano in Italia la loro esperienza e tanto materiale utilissimo per i nostri medici. Si tratta di equipaggiamento protettivo che da noi comincia a scarseggiare, attrezzature per il reparto di terapia intensiva e farmaci antivirali che hanno dimostrato la loro efficacia sui pazienti cinesi.

Sun Shuopeng, il vicedirettore della Croce Rossa e capo del team cinese arrivato in Italia, ha concesso un’intervista al Global Times prima di partire, in cui ha detto:

“Adesso è una lotta globale. Il modo in cui trattiamo i contatti stretti, i pazienti in condizioni critiche e i pazienti con sintomi lievi sono diversi”.

Con loro, i medici cinesi hanno portato un farmaco a base di erbe, chiamato Lianhuaqingwen, che si è dimostrato molto efficace sui pazienti malati di COVID-19. A parlare di questo farmaco è stato uno dei membri del team, il direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e di terapia intensiva presso l’Ospedale della Cina occidentale, Sun. Liang Zongan. Il medico ha portato ai colleghi italiani le informazioni raccolte nell’ultimo periodo.

Le linee guida e i rapporti di ricerca insieme alle forniture sanitarie e alla bravura e all’esperienza del team di medici atterrati a Roma, saranno fondamentali per il nostro paese che, in questo momento, sta affrontando un periodo così difficile.

La squadra di medici cinesi rimarrà in Italia e aiuterà i medici italiani. Il loro ritorno a casa dipende da come si evolve la situazione nel nostro paese.

Torneremo con aggiornamenti.

Fonte: globaltimes.cn