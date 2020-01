Tempesta Gloria, Spagna invasa dalla schiuma inquinata A causa della Tempesta Gloria la Spagna e le sue strade sono state invase da una strana schiuma altamente inquinata

La Tempesta Gloria che imperversa in Spagna ha creato un ulteriore allarme tra la popolazione. Per le strade spagnole, infatti, è comparsa una schiuma altamente inquinata, che ora desta preoccupazione. A cosa è dovuto questo particolare fenomeno?

La Spagna, purtroppo, deve fare i conti da diversi giorni con una terribile tempesta, la tempesta Gloria. Oltre a provocare piogge e nevicate davvero molto intense, le regioni orientali del paese sono interessate da venti decisamente forti. Il maltempo è molto preoccupante e intenso, aumenta ogni giorno di più ed è una possibile conseguenza della crisi climatica attualmente in corso nel nostro paese.

11 persone sono morte a causa della tempesta Gloria, quattro risulterebbero ancora disperse e 200mila abitazioni sono senza elettricità. Le condizioni sono davvero gravi e critiche. L’isola di Maiorca è alle prese con onde altissime, mentre le strade di Tossa de Mar, che si trova sulla Costa Brava, sono state invase da un’inquietante schiuma bianca che ricopre ogni cosa.

I social network sono invasi da immagini che mostrano la schiuma bianca che ricopre strade, prati, case. Camminare in queste condizioni non è facile, anche perché il livello della schiuma, come si vede da alcune foto, è decisamente alto e impedisce una perfetta mobilità.

La schiuma bianca viene di solito trasportata nelle strade dall’acqua, invadendo ogni cosa. La schiuma proviene dal mare e si forma di solito quando in acqua c’è un’alta concentrazione di materia organica. Il fenomeno però diventa più intenso quando nelle acque sono presenti sostanze inquinanti, come residui di agenti contaminanti o detergenti.

E ora si ha paura anche in Francia. Perché dopo che il forte maltempo ha duramente colpito le coste della Spagna, adesso il fronte si sta spostando verso il paese vicino, sperando che nella sua corsa perda di intensità e non causi altri danni alla popolazione.