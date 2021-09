Ragazza di 21 anni ricoverata in gravissime condizioni. Il compagno l'ha aggredita e le ha inflitto 15 coltellate. Poi ha tentato il suicidio

La vicenda si è verificata a Caluso, un comune italiano in provincia di Torino. Una ragazza di 21 anni di origini nigeriane è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, dopo che il suo compagno ha tentato di ucciderla. Quest’ultimo si è avventato contro la sua fidanzata con un coltello da cucina e le ha inflitto 15 coltellate.

Ha poi cercato di togliersi la vita. Ha scritto un biglietto in inglese “Non posso stare senza dite“, poi ha ingerito un cocktail di candeggina e topicida. Sono stati i Carabinieri a salvargli la vita. Dopo l’allarme dei vicini, preoccupati dalle urla della ragazza di 21 anni, gli agenti si sono precipitati sul posto. Quando sono entrati all’interno dell’abitazione, si sono ritrovati davanti ad una scena agghiacciante. La ragazza era a terra, in una pozza di sangue, ma ancora viva. Aveva il volto segnato dalle violente botte del suo compagno.

Credit: pixabay.com

Attualmente i due si trovano entrambi ricoverati in prognosi riservata. L’uomo a causa del mix velenoso che ha ingerito e la donna per le 15 coltellate che lo stesso le ha inflitto. Le condizioni di entrambi sono disperate.

Credit: pixabay.com

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro la casa della giovane e hanno aperto un fascicolo di indagine. Vogliono capire cosa sia successo con esattezza e cosa abbia scatenato la violenta lite. I vicini di casa, dopo aver sentito la ragazza di 21 anni urlare, hanno chiamato il 112: “La ragazza dell’alloggio qui sopra urla disperata e si sentono dei forti rumori, sta succedendo qualcosa di brutto“.

Credit: pixabay.com

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che il ragazzo sia arrivato dalla Sardegna, dove risiede abitualmente, pochi giorni fa. La ragazza di origini nigeriane, invece, si è trasferita nella sua abitazione da più di anno e mezzo e lavora come rappresentate di cosmetici.

Notizia in aggiornamento.

