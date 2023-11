Il figlio di Teresa Veglianti, la donna schiacciata da un albero a Roma, parla di una tragedia annunciata. La donna quel giorno, come racconta il figlio al Messaggero, era uscita come tutti i giorni per fare delle commissioni nel quartiere. E non è mai più tornata a casa. Ha perso la vita così, senza alcun senso. Tutti sapevano che quell’albero era pericoloso, ma nessuno ha fatto niente.

Teresa Veglianti aveva 82 anni. Ha perso la vita sabato scorso in via Di Donna Olimpia, quartiere Monteverde, a Roma. A causa del forte vento di quel giorno, l’olmo è crollato proprio nel momento in cui lei stava passando lì sotto. E non le ha dato scampo.

Subito i passanti hanno chiamato i soccorsi. I vigili urbani, i Carabinieri e i vigili del fuoco hanno presto raggiunto il luogo dove l’albero era caduto. Purtroppo, però, per l’anziana signora non c’era più niente da fare. Ha praticamente perso la vita subito.

In un’intervista al quotidiano Il Messaggero, Ivano, il figlio della donna di 82 anni, racconta che tutti erano a conoscenza della pericolosità di quell’albero. Più volte i residenti avevano segnalato la situazione, ma nessuno ha mai fatto niente.

Le nostre richieste sono cadute nel vuoto. Ma si può morire così? Adesso non riesco a rendermi conto di quello che è accaduto, so solo che mia mamma non c’è più.

Il figlio di Teresa Veglianti, la donna di 82 anni schiacciata da un albero, parla di una tragedia annunciata

Mia mamma era molto conosciuta, era la mamma e la nonna di tutti. Era uscita sicuramente per alcune commissioni qui nel quartiere e invece è morta così, senza alcun senso. Dalla porta di casa alla strada, non ha fatto neanche 20 passi che quell’albero le è crollato addosso. Mi hanno riferito che nel bar qui, a poca distanza, i clienti hanno assistito al crollo e hanno cercato subito di aiutarla.

Questo il racconto dell’uomo, che ora vuole giustizia, perché il decesso di sua madre si poteva evitare se qualcuno avesse ascoltato gli appelli del quartiere a intervenire il prima possibile.