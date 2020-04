Terremoto a Piacenza, magnitudo è tra 3,9 e 4,4 Terremoto a Piacenza, le stime provvisorie parlano di una magnitudo è tra 3.9 e 4.4

Un terremoto con una magnitudo tra 3,9 e 4.4 si è verificato a Piacenza nella zona a ES di Cerignale (PC), alle 11:42 del 16 di aprile 2020. Tanta paura tra i residenti che si sono riversati in strada. Centinaia i post sui social in cui si chiedevano informazioni e si raccontava la terribile esperienza.

Un terremoto di magnitudo compresa tra 3,9 e 4.4 si è verificato alle 11:42 a Piacenza. L’epicentro del sisma è stato a 6 km SE Cerignale (PC), con le coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 3 km.

L’evento sismico è stato considerato di “leggera intensità” secondo la scala Richter. Questo generee di eventi sismici sono descritti come terremoti con oscillazioni evidenti per gli oggetti interni ma con danni strutturali agli edifici sono rari. Ma nella zona di Piacenza i residenti lo hanno avvertito distintamente e si sono spaventati.

La situazione è resa ancora più complessa dall’attuale situazione nel nostro paese. Molte persone sono scese in strada con le mascherine ma tanti altri non hanno fatto in tempo ad indossarle, data l’emergenza.

Si tratta di una seconda scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione in provincia di Piacenza. La prima si era verificata nella serata del 15 aprile 2020 e aveva creato ansia e preoccupazione tra i residenti che sono andati a dormire con questo pensiero fisso. nella tarda mattinata del 16 aprile.

Il sisma precedente si era verificato alle 22 e ha riguardato la fascia montana.

Il sisma del 16 aprile 2020 è stato percepito nella zona occidentale della provincia, in particolare in Val Tidone, ma anche in città ai piani alti.