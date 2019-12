Terremoto in Albania, scossa di magnitudo 4.7 tra Tirana e Durazzo Avvertita una nuova scossa di terremoto in Albania con epicentro tra Tirana e Durazzo, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre.

È stata avvertita una nuova scossa di terremoto in Albania di magnitudo 4.7 con epicentro tra Tirana e Durazzo, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre che ha provocato almeno 50 vittime.

La terra dell’ Albania è tornata a tremare. È stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 alle 17:03 di oggi giovedì 19 novembre.

L’ epicentro è stato individuato lungo la costa settentrionale tra Tirana e Durazzo ad una profondità di 10 chilometri.

A renderlo noto è stato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita da molte persone che, in preda alla paura, si sono riversate subito in strada.

Secondo le prime informazioni, la scossa di terremoto è stata avvertita anche in Puglia e in particolare nella provincia di Brindisi. Al momento per fortuna non risultano danni a cose o persone ma non si escludono danni lievi a seguito della scossa.

Ricordiamo che lo scorso 26 novembre, quasi un mese fa, la scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha provocato la morte di almeno 50 persone ed ha distrutto molti edifici, sono circa 900 gli edifici distrutti a Durazzo e 1465 edifici nella capitale Tirana hanno subito grossi danni.

Secondo le analisi effettuate dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è emerso che a scatenare quel forte sisma sia stata una faglia lunga 85 km che si estende da nord ovest e sud est tra le città di Durazzo e Lushnje che non si è completamente attivata.

Questa faglia, spiegano gli esperti, appartiene alle strutture responsabili della deformazione e dell’ accavvalamento dei sedimenti che costituiscono il nucleo delle della Catena delle Albanidi.

Si ritiene che, sempre in Albania, una struttura tettonica simile abbia causato il terremoto di magnitudo 5.8 del 21 settembre.

Vi daremo ulteriori aggiornamenti su questa notizia.