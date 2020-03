Terremoto in Calabria durante la notte: la più forte magnitudo 3.9 TANTA PAURA IN CALABRIA: sei scosse nella notte. La gente si è svegliata ed è scesa in strada, poi si è chiusa in macchina per paura del Coronavirus

L’Italia si trova in un momento di terrore e di emergenza sanitaria e questa notte, come se ancora non bastasse, in Calabria, sono state avvertite sei scosse di terremoto, la più forte con un magnitudo di 3.9. La prima scossa è stata avvertita poco prima delle 2:00. Secondo i dati resi noti dalla sala sismica Ingv-Roma, l’epicentro del terremoto è stato localizzato tra Serra d’Aiello, Amantea e Nocera Terinese. Gli abitanti che hanno avvertito le scosse, sono subito scesi in strada, impauriti e si sono rinchiusi nelle proprie automobili, perché oltre al terremoto, si sono dovuti preoccupare di stare attenti all’emergenza sanitaria Coronavirus. Nonostante il panico del terremoto, le persone sono riuscite a rispettare il decreto del governo e ad evitare assembramenti. La prima scossa, come riportato precedentemente, è stata avvertita circa 10 minuti prima delle 2:00, con un magnitudo di 2.5. La seconda scossa dopo pochi minuti, con una magnitudo di 3.9, la più forte. La terza scossa è stata avvertita dopo un paio di minuti dalla seconda, con un magnitudo di 2,5. Anche le successive tre, sono state avvertite in modo ravvicinato, la quarta con magnitudo 2.4, la quinta 2.3 e la sesta 3.5. Sono stati in molti quelli che hanno deciso di trascorrere il resto della notte, nelle proprie vetture. L’Italia si trova in un momento molto delicato, un momento di emergenza sanitaria che fa paura. Soltanto nella giornata di ieri, sono stati registrati 349 morti, per un totale complessivo, fino ad oggi, di 2.158 morti. È aumentato anche il numero dei nuovi casi positivi, che ha raggiunto un totale di 23.073: 10.197 in isolamento domiciliare, 11.025 ricoverati con sintomi, 1.851 ricoverati in terapia intensiva. Sono guarite 414 persone, per un totale complessivo fino ad oggi di 2.749. Questi sono i dati registrati fino a ieri, 16 marzo 2020, alle ore 18:00. Il prossimo comunicato, con i dati aggiornati, verrà reso noto oggi, sempre alle ore 18:00, durante una conferenza stampa in diretta, presieduta dal capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI