Terremoto in Italia, paura per lo sciame sismico: quattro nuove scosse

Non si fermano le scosse di terremoto in Italia: cosa sta succedendo

Sono questi giorni di grande ansia per le scosse di terremoto che stanno colpendo la zona dei Campi Flegrei. Anche nella giornata di oggi uno sciame sismico è stato registrato: si tratta precisamente di quattro terremoti che si sono susseguiti oggi, domenica 17 marzo. Inutile dire che le scosse sono state avvertite da tutti, specialmente nella zona di Pozzuoli.

Sono giorni ormai che uno sciame sismico è attivo nella zona dei Campi Flegrei. Come già anticipato, nel pomeriggio della giornata di oggi, domenica 17 marzo, quattro scosse di terremoto si sono susseguite e sono state avvertite nella zona di Pozzuoli. Di tutte le scosse che si sono verificate, quella che è stata percepita è stata senza ombra di dubbio la scossa di 1.4 della scala Richter e ad una profondità di 2.5 chilometri. Questa scossa è stata registrata intorno alle 16:20.

Dopo qualche minuto, precisamente alle 16:29, un altro evento sismico si è verificato nella zona dei Campi Flegrei. Questa volta, però, la scossa registrata è stata di 0,7 e il terremoto è stato registrato a 2,4 chilometri di profondità. La terza scossa, invece, è stata registrata alle ore 17:15 e ha avuto la stessa intensità della seconda. Infine, alle 17:19 c’è stata l’ultima scossa.

Al momento, non si conoscono dettagli su quest’ultima scossa che si è verificata per via della bassa intensità della stessa. Come già anticipato, da giorni ormai eventi sismici si stanno verificando nella zona del Campi Flegrei, creando ansia e preoccupazione in tutti i residenti di questa zona e di quelle limitrofe.

Purtroppo gli eventi sismici sono tornati a farsi sentire anche nella giornata di oggi, domenica 17 marzo, quando quattro scosse si sono verificate una dopo l’altra tra le ore 16:00 e le 17:00. Delle quattro scosse solo una, quella di 1.4, è stata avvertita dalla popolazione del posto.