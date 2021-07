Siete stati invitati in un luogo, ma quando arrivate vi trovate di fronte ad una porta chiusa, come vi comportate?

Siete degli appassionati di test della personalità? Allora non potete non provare questo della porta chiusa. Grazie ad una situazione particolare e alla decisione che prenderete, potrete capire nuovi aspetti della vostra personalità. Andiamo a vedere come funziona.

Fonte: web

Allora la situazione da affrontare è la seguente: siamo stati invitati in un luogo, ma quando arriviamo ci troviamo di fronte ad una porta chiusa. Come ci comporteremo? Le opzioni sono quattro ed a seconda della scelta avremo la risposta su come siamo caratterialmente. Vediamo le alternative in maniera più dettagliata.

Test della personalità, come funziona questo della porta chiusa

Fonte: web

Bussare: se abbiamo deciso di bussare ed attendere che qualcuno ci dia il permesso di entrare allora siamo una persona che ama la buona educazione. Non solo: le persone che optano per questa opzione hanno un grande senso di fiducia verso il prossimo. Tuttavia l’aspetto negativo è dietro l’angolo: queste persone sono solite concentrarsi molto sugli altri, trascurando così sé stesse.

Urlare: se decidiamo di urlare per farsi aprire vuol dire che siamo una persona dal carattere molto schietto e diretto che non si fa problemi a dire ciò che pensa. Si tratta di una personalità davvero ammirevole, ma che in determinati contesti andrebbe moderata.

Fonte: web

Forzare la porta: se tenterete di forzare la porta chiusa allora siete una persona dal carattere forte e sicuro, che non ha paura di superare gli ostacoli che si incontrano lungo il cammino. Il lato negativo però è che questo tipo di personalità tende inconsapevolmente a ferire chi ci sta intorno. Origliare: tentare di capire cosa succede al di là della porta origliando. Questo significa che siamo delle persone molto razionali, che prima di agire cerchiamo di capire qual è la migliore soluzione. Tuttavia, ciò vuol dire anche che siete un po’ insicuri delle vostre capacità e prima di iniziare un nuovo cammino ci pensate su tantissime volte.