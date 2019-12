Test di Noma Bar: cosa vedi nella foto dice come sei Test di psicologia Noma Bar per studiare il subconscio: cosa vedi nella foto dice come sei realmente ma bisogna rispondere senza pensarci molto

Noma Bar è un artista israeliano che ama lavorare con lo “spazio negativo”. Così è chiamato, nella composizione fotografica, l’utilizzo dello sfondo di un dipinto che costituisce un’immagine separata. Grazie a questa peculiarità, le opere di Noma Bar sono incredibilmente popolari tra gli psicologi e vengono usate per i vari test. Queste immagini ti aiutano a capire cosa sta succedendo nell’anima di una persona e deducono alcuni aspetti della sua mente.

Ti proponiamo un test molto semplice e divertente. Guarda il disegno qui sotto e rispondi: qual è la prima cosa che hai visto?

Il pollo

Se la prima cosa che hai visto è stato un pollo, significa che hai una capacità molto ben sviluppata di concentrarti su piccoli dettagli. Sei molto attento, ma a volte non riesci a vedere l’intera immagine. Sei un perfezionista e sei sempre disposto a migliorare ciò che è stato fatto. Sei bravo con le scienze esatte.

La ragazza con le labbra rosse

Se la prima cosa che hai notato è stata la silhouette di una ragazza con le labbra rosse, questo significa che sei molto determinato. Essendo massimalista, non sei abituato ad accontentarti dell’incompleto. Tuttavia, spesso non hai abbastanza pazienza per realizzare i tuoi piani. Presto smetti di interessarti all’attività in cui sei coinvolto e ti fai trasportare verso qualcosa di nuovo. Preferisci le discipline umanistiche alla matematica.

Il profilo di un uomo

Sono pochissimi, in grado di notare la terza immagine. Se capovolgi il disegno, vedrai il profilo di un uomo con naso allungato e i baffi. Se questo è il primo disegno che hai visto, allora hai una mente eccezionale. Non esagereremo affermando che sei un vero genio, perché sei in grado di vedere cose che ad gli altri sfuggono!

Se hai notato più di una variante alla volta, sei una persona con eccellenti capacità analitiche. Basta poco per analizzare le informazioni che ricevi e prendere rapidamente le decisioni necessarie. In questo caso sei una combinazione perfetta di vari tipi di personalità, descritta sopra!