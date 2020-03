TG1, Edizione straordinaria: Giuseppe Conte espone le nuove misure TG1, sta andando ora un'edizione straordinaria: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta esponendo le nuove misure appena adottate dal governo

Edizione straordinaria del TG1, sta andando in onda ora il nuovo discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Premier annuncia delle nuove misure valide in tutta Italia per arginare l’emergenza Coronavirus

“Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa per il bene dell’Italia. Per i nostri cari, genitori e i nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo a queste nuove norme più stringenti.

Per questo ho deciso con gli altri componenti del Governo ho adottato misure più forti e stringenti per riuscire a contenere il più possibile l’avanzata del corona virus e tutelare cosi la salute dei tutti cittadini che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario

Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto casa“. Non ci sarà più una zona rossa, ne una zona 1 e 2 della penisola. Ci sarà un’Italia, zona protetta.

Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche:

Comprovate ragioni di lavoro Casi di necessità Motivi di salute

Aggiungiamo a questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all’aperto in locali aperti a pubblico. (…).Non ci possiamo più permettere occasioni di aggregazione che diventano occasione di contagio. Dobbiamo proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili.

Un’altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive, in questo contesto non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare, il campionato di calcio. (..) non consentiremo che possano essere utilizzate l palestre per lo svolgimento di attività sportive”

Per quanto riguarda la sospensione delle unità didattiche rimane come ultima data il 3 Aprile, su tutta la Penisola, Isole comprese.