The Makeover Guy versione matrimonio: la madre cambia aspetto per le nozze del figlio The Makeover Guy versione matrimonio: la madre cambia aspetto per le nozze del figlio

I matrimoni sono sempre occasioni meravigliose non solo per gli sposi, ma anche per tutta la famiglia e gli amici. E’ un momento di aggregazione che festeggia l’amore fra due persone, ma che permette anche a invitati che non si vedono mai di potersi incontrare. Ed è qui che inizia la storia di Penny, una donna dell’Ohio il cui figlio era in procinto di dire il fatidico “Sì”.

Come molti madri, Penny era così eccitata alla prospettiva del grande giorno del figlio da voler apparire al suo meglio. Ma Penny è andata oltre: ha deciso di fare un restyling completo per contribuire a rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio del figlio e della nuora. Così Penny è andata da Christopher Hopkins, noto anche come The Makeover Guy, un esperto di trucco e bellezza che è riuscito a trasformare con la sua arte innumerevoli persone, mettendo in evidenza la loro bellezza interiore con le sue magiche tecniche di makeover e diffondendo gioia e felicità ovunque andasse.

Christopher ha accettato di incontrare Penny e le ha chiesto il motivo per cui voleva il restyling. Penny ha spiegato che voleva apparire al suo meglio per il figlio e la futura nuora durante il giorno del matrimonio, aggiungendo poi che si fidava di Christopher e che era disposta a lasciarlo “fare qualsiasi cosa” per farle un aspetto completamente nuovo. Ed è esattamente quello che lui ha fatto.

Penny è una bella signora, ma non passava troppo tempo a prendersi cura dei suoi capelli. Inoltre anche il suo viso aveva un aspetto stanco e appesantito. Christopher ha usato il trucco e delle ciglia finte per ravvivare i lineamenti del viso, ma il cambiamento maggiore è stato fatto ai capelli di Penny. Le sue ciocche precedentemente grigie sono state radicalmente trasformate in un caldo color nocciola con riccioli e frangia che cambiavano del tutto il suo aspetto, mettendo in risalto il viso.

Il video della trasformazione di Penny è disponibile su YouTube: molti utenti hanno dichiarato che dopo il makeover Penny sembrava una star del cinema. Ma come ha reagito Penny? Secondo Christopher, che di reazioni ne ha viste nel corso degli anni, ha riferito che questa è stata una delle più divertenti: Penny ha riso così tanto che ha dovuto asciugare in fretta le lacrime per evitare di rovinarsi il trucco appena realizzato. La donna ha poi spiegato che il trucco la faceva sembrare così diversa rispetto a ciò che era abituata a vedere quando si guardava allo specchio: era molto sorpresa.

Successivamente Christopher le ha tolto le ciglia finte e ha apportato altre piccole modifiche in modo da trasformare il look da “grande cerimonia” in un look più naturale, da usare tutti i giorni. E anche qui Penny è rimasta meravigliata dalla splendida trasformazione.