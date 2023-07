Per il decesso di Thomas Bricca, sono stati arrestati padre e figlio, incastrati dal telefono cellulare dello stesso ragazzo 19enne. Mattia Toson, secondo quanto emerso, avrebbe fatto partire i colpi di pistola, mentre il padre Roberto Toson era alla guida dello scooter. Il giovane ha perso la vita a 19 anni ad Alatri, la sera del 30 gennaio in zona Girone.

A quanto pare a sparare è stato Mattia Toson, ragazzo di 22 anni, che era in sella a uno scooter guidato dal padre, Roberto Toson, di 47 anni. Secondo il Procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero, il 19enne ha perso la vita per uno scambio di persona.

Roberto e Mattia Toson, infatti, non volevano arrivare a Thomas, ma a un suo amico di origini marocchine, Omar Haudy. I due ragazzi erano nello stesso posto, con un giubbotto uguale. Per questo il figlio ha sparato, colpendo la persona sbagliata.

Il procuratore Antonio Guerriero ha spiegato che Thomas Bricca «è stato ucciso nel corso di un contrasto tra due bande per uno scambio di persona. Indossava un giubbino bianco come il reale obiettivo dell’agguato».

Sempre in occasione della conferenza stampa convocata al Tribunale di Frosinone, il procuratore ha detto che il giovane era estraneo alle risse.