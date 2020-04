Thomas L. Miller, produttore di “Happy Days” e “8 sotto un tetto” è morto Thomas L. Miller, produttore di serie TV di successo come "Happy Days" e "8 sotto un tetto" è morto a causa di complicanze cardiache che aveva da tempo

Thomas L. Miller è morto, il produttore di serie TV degli anni ’90 di grande successo come “Happy Days” e “8 sotto un tetto” non ce l’ha fatta. L’uomo, aveva 79 anni, e se ne è andato per delle complicanze dovute a pregresse malattie cardiache

A dare la notizia della scomparsa sono stati proprio i familiari e il suo compagno, Robert L. Boyett. I due sono stati insieme per 40 anni, in molti hanno reso omaggio al grande personaggio cinematografico.

Anche il protagonista della sua serie TV più famosa Herny Winkler (Fonzie per i più esperti del cinema) ha scritto un Tweet per salutare il suo grande amico: “Riposa in pace Tom .. quest’uomo mi ha regalato, insieme alla sua compagna, la mia vita a Hollywood. Grazie per l’eternità Tom”

Anche Ron Whoard ha dedicato un pensiero al produttore: “RIP #TomMiller Un grande amico la cui leadership e creatività sono state un fattore determinante per il successo di #HappyDays.

Tom ha prodotto film classici in tv e 8 sotto un tetto, ma soprattutto è stato gentile, intelligente, spiritoso e la sua convinzione nel mio obiettivo di dirigere un giorno i film mi ha ispirato. Ne abbiamo perso davvero uno.”

Thomas L. Miller è nato il 31 agosto del 1940, ha avuto sempre la passione per l’arte e lo spettacolo tanto che si laureò nel 1962 proprio in arti liberali. Il cinema divenne la sua più grande passione per questo si trasferì a Los Angeles.

Proprio lì conobbe diversi attori che lo aiutarono con la produzione dei suoi film, storico compagno fu anche Billy Wilder che lo aiutò come assistente di regia, e nella stesura dei dialoghi. Lavorano a film come “Non per soldi.. ma per denaro”, “Baciami stupido”, “Irma la dolce, uno, due e tre!”