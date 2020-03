Thomas morto a 27 anni: era papà per la seconda volta da 10 giorni, si attendono risultati del tampone Coronavirus, un'altra giovane vittima: Thomas aveva solo 27 anni: era diventato papà per la seconda volta da 10 giorni. Ecco cos'è successo

Coronavirus, la pandemia potrebbe aver fatto un’altra giovane vittima: si chiama Thomas, il ragazzo aveva solo 27 anni ed era diventato papà per la seconda volta non appena 10 giorni fa. Sembra che il ragazzo fosse perfettamente sano e non soffriva di patologie pregresse

“Non ha mai avuto problemi di salute. Non ha mai fumato in vita sua. Ha avuto un neonato 10 giorni fa e ha un altro bambino più grande. Dovete restare a casa, questo virus ci sta distruggendo. Dobbiamo stare a due metri di distanza. Non posso neanche consolare la compagna e i piccoli” ha detto Mandy, la mamma della vittima

Il ragazzo è deceduto in queste ore, aveva manifestato tosse e febbre, dolori tipici dell’influenza e il freddo. La sorella, Sian Shears, ai giornali locali, ha detto: “Pensavo fosse solo un raffreddore”, si attendono ora i risultati del tampone per confermare l’ipotesi di morte per COVID-19

Il ragazzo è morto nel sonno, era stato trasferito d’urgenza in ospedale ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Se la morte da COVID-19 fosse confermata il ragazzo sarebbe tra le vittime più giovani di questo scenario apocalittico

In Francia, e nel mondo, la vittima più giovane si chiama Julie: e anche lei non aveva patologie pregresse, in Italia un’altra giovane vittima porta il nome di Andrea Tesei, aveva 26 anni ed era capo scout di Predappio

La situazione è ormai allo stremo, l’Italia e il mondo intero si sta paralizzando. Seppur c’è stato un calo dei contagi i numeri delle vittime sono ancora troppo alti. Intanto il 3 Aprile, come data di fine del DPCM, sembra davvero improbabile