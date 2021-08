Tiziana Cantone, svolta nelle indagini sulla morte della donna

Pare ci sia una svolta riguardo la morte di Tiziana Cantone, la giovane donna di Mugnano morta il 13 settembre del 2016. Le parole rilasciate dal perito dopo la riesumazione della salma hanno fatto cadere le ipotesi di suicidio per lasciare spazio ad una nuova verità. Secondo gli inquirenti, infatti, Tiziana Cantone non si sarebbe suicidata.

Molte sono state le ipotesi formulate riguardo la morte di Tiziana Cantone, la donna d Mugnano trovata morta il 13 settembre del 2016. Tra le tante tesi sostenute, Tiziana si sarebbe suicidata in quanto perseguitata da alcuni suoi video condivisi in rete, scatenando dunque una risposta mediatica che non la donna non ha sopportato.

Nel maggio scorso, però, la riesumazione della salma ha portato a smontare alcune delle ipotesi formulate per lasciare spazio ad una nuova verità. Stando ai risultati riscontrati dal perito, infatti, Tiziana Cantone non si sarebbe suicidata. Queste sono state le parole degli inquirenti:

Tiziana Cantone è stata strangolata, ha due lesioni sul collo e il suicidio è una farsa.

Morte Tiziana Cantone: il suicidio potrebbe essere una farsa

A parlare è il professor Mariano Cingolani ordinario di Medicina Legale presso l’Università di Macerata. Il professore, mettendo insieme foto, rilievi ed altri elementi, è giunto alla conclusione che la morte di Tiziana sarebbe in realtà risultato di omicidio. I segni riscontrati sul suo collo, infatti, richiamano ad uno strangolamento.