La sua storia è diventata virale, il nome dell’uomo nella foto è Todd Boczkowski. Vive in Pennsylvania, oggi è un adulto, ma la sua infanzia non è stata un’infanzia normale e lui ha capito la verità solo dopo anni.

Ho capito solo dopo anni che mio padre fosse un assassino.

Era solo un bambino e di certo non poteva capire quello che aveva fatto il suo papà. L’uomo che lo ha cresciuto, che per tutti era educato, rispettabile, un uomo che era solito frequentare la chiesa.

Timothy Boczkowski, da tutti conosciuto come “Tim”, ha tolto la vita alla sua prima moglie, madre di Todd Boczkowski, nel 1990 e poi alla sua seconda moglie, quella che il bambino chiamava matrigna, nel 1994. Entrambe sono decedute nella vasca da bagno dell’abitazione, strangolate dall’uomo.

Un giorno mi è stato detto che mia madre era morta. Non avevo un vero concetto di morte, quindi pensavo che mia madre sarebbe poi tornata. Solo poco dopo, quando mi è stato detto che si trovava ormai in paradiso, ho capito che se n’era andata per sempre.

Soltanto dopo il secondo delitto, è emersa la verità. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, non era possibile che anche la seconda moglie era morta con lo stesso accidentale incidente della prima, nella vasca da bagno, da sola. Gli esami medici hanno individuato lividi sul collo e sul viso. Era deceduta per asfissia.

Alla fine, il padre non ha avuto altra scelta che confessare ed è stato condannato all’ergastolo. Oggi il figlio racconta di essersi recato in carcere a trovarlo, per la prima volta, quando era diventato abbastanza grande, nel successivo 2005.

Tim però non è riuscito a rispondere alle domande di quel figlio, lo ha fatto solo in seguito, attraverso una lettera per lui e i suoi fratelli. Ha raccontato loro che la notte del decesso della madre, la prima moglie, stavano discutendo. Lei urlava e lui voleva solo farla smettere, così ha iniziato a strangolarla.

Todd Boczkowski ha assistito al delitto quando era solo un bambino

Non era l’unica confessione che aveva da fargli. Quella stessa notte, lui aveva visto tutto. Era un bambino piccolo, si trovava in quel bagno.